Россиян заставят смеяться пять дней

С 23 по 27 августа в 15 клубах центра столицы пройдет фестиваль комедии #ПАНЧЛАЙН и соберет 17 000 зрителей. Столько суммарно вмещают в себя площадки фестиваля, но кроме того будет вестись прямая трансляция во ВКонтакте, которая планирует собрать порядка 10 миллионов зрителей.

Фестиваль #ПАНЧЛАЙН подготовил много сольных концертов, выступлений и различных шоу от знаменитых (и почти знаменитых) стендаперов и импровщиков, которые заставят смеяться всю Россию.

По 40 шоу каждый вечер: Big Stand Up, Roast Battle, Импров-шоу, открытые микрофоны, ГОНГ-ШОУ и другие выступления, которые, даже самого далёкого от юмора человека, неизбежно влюбят в культуру стендап-комедии и импровизации.

Известные (и пока не очень) комики везут шутки со всей России: Владивосток, Пенза, Саратов, Иркутск, Рига, Орел, суровые челябинские юмористы уже готовят материал, культурные питерцы днем и ночью переписывают шутки, сибирские комики неустанно готовятся к выступлениям, даже совсем маленькие города прислали своих смехотворцев за победой. Кстати, в фестивале будет несколько номинаций, победу в которых одержат самые смешные, талантливые и харизматичные.

Поддерживать участников на вечеринках и After-party будут и известные гости: Александр Олешко, Кравц, Надежда Сысоева, Маша Цигаль, Михаил Богдасаров, Марина Кравец, Валерий Сюткин, Елена Борщова, Семен Слепаков, Нонна Гришаева, Арсений Бородин, Сергей Гармаш, Алексей Гоман, Михаил Ефремов, Юрий Стоянов, Пелагея, Данила Поперечный, Ира Старшенбаум и другие.

Известные участники фестиваля уже расписали программу своих выходов: Ваня Усович (выступает в составе объединения “Смертоносные гадюки”), Идрак Мирзализаде (выступает в составе объединения “Смертоносные гадюки”, дает сольный концерт), Артур Чапарян (выступает в составе объединения “Смертоносные гадюки”, дает сольный концерт вместе с Гариком Оганисяном), Костя Пушкин (ведет шоу Big Stand Up со всей России на площадке Stand Up клуба №1 каждый день фестиваля), Игорь Меерсон (дает сольный концерт, а также делает уникальную вещь под названием “Музыкомедия”), Александр Незлобин (выступит в один из дней в составе Big Stand Up со всей России на площадке Stand Up клуба№1), Данила Поперечный (будет ведущим все дни на Roast Battle, кроме финала), Виталий Коломиец (даст сольные концерты во время фестиваля).

Особым новшеством фестиваля станет уникальная тусовка "КАМЕДИ БАДДИ". На этой тусовке можно будет вживую познакомятся со своими товарищами по цеху со всех уголков страны и зарубежья и найти своего "камеди бадди" ( так называют приятелей-комиков, с которыми юмористы вместе добивают шутки друг друга и всячески помогают профессионально развиваться).

Каждый вечер фестиваля заглядывайте в программу на сайте события и выбирайте куда отправиться: Stand Up Club #1, Бар Stereo People, Лондонский паб Джон Донн, Клуб Алиби, BUBO Tutor Club, Sisters cafe, R'n'B Cafe, Бар De FAQto, Hidden BAR, Кафе "ПушкарёвЪ", Бар БарДАк, Клуб Jim 'N' Jack's, Imagine Cafe, Рэд Код БАР, Клуб Петрович.

Каждый гость станет важной частью фестиваля, ведь именно зрители решают, кто проходит в финал, а чьи шутки не достойны смеха.