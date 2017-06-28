El Tempo дарит обувь за селфи с Роналду
Чемпионство Португалии в России вдохновило компанию El Tempo на проведение беспрецедентной акции. El Tempo является мировым экспертом в производстве мужской, женской и детской обуви сегмента fashion комфорта.
Производственные базы компании располагаются в Португалии и Испании. Сами коллекции рождаются в сердце прекрасной Барселоны.
Именно поэтому акция компания El Tempo направлена на поддержку сборной Португалии. Самым ярые фанатам футбола и поклонникам Криштиану Роналду необходимо сделать с ним селфи. В подарок за смелость и любовь к футболу компания El Tempo подарит любую пару обуви.
Срок проведения акции с 28 июня по 5 июля 2017 года. Бесценное селфи с Роналду необходимо разместить в социальных сетях и поставить соответствующие хештеги: #eltempo, #португалиячемпионвроссии, #португалиячемпион. Более подробная информация об акции на сайте компании.
Темой фестиваля под названием "Сейчас&Потом’17" посвящена памяти
3 октября в МИА "Россия сегодня" состоится стратегическое событие российского рынка digital рекламы – MIXX Russia Conference
Детский пресс-центр международной социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" начал работу в 64 странах
Первый фестиваль Турции подарил возможность отправиться в путешествие, не выезжая из Москвы
Состоялась Церемония награждения премии "Права потребителей и качество обслуживания"
Многие актеры и шоумены мечтают выйти на сцену самого масштабного фестиваля страны
Англо-голландский концерн "Шелл" объявил о начале реализации нового улучшенного топлива
Особый сюрприз ждет поклонников российской современной сцены
У них появилась возможность самореализации и шанс показать себя широкой аудитории
Гости мероприятия попадут в атмосферу настоящей восточной сказки
Журналисты связались с телеведущим
Певица проводит время в Италии
Девушка обратилась в столичный суд
Известный певец попал в реанимацию