El Tempo дарит обувь за селфи с Роналду

Футболисты России и Португалии сразились в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Сборная России уступила команде соперника со счетом 0:1. Это был 75-й гол, который форвард португальцев Криштиану Роналду забил за сборную страны.

Чемпионство Португалии в России вдохновило компанию El Tempo на проведение беспрецедентной акции. El Tempo является мировым экспертом в производстве мужской, женской и детской обуви сегмента fashion комфорта.

Производственные базы компании располагаются в Португалии и Испании. Сами коллекции рождаются в сердце прекрасной Барселоны.



Именно поэтому акция компания El Tempo направлена на поддержку сборной Португалии. Самым ярые фанатам футбола и поклонникам Криштиану Роналду необходимо сделать с ним селфи. В подарок за смелость и любовь к футболу компания El Tempo подарит любую пару обуви.

Срок проведения акции с 28 июня по 5 июля 2017 года. Бесценное селфи с Роналду необходимо разместить в социальных сетях и поставить соответствующие хештеги: #eltempo, #португалиячемпионвроссии, #португалиячемпион. Более подробная информация об акции на сайте компании.