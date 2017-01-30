Вера Алентова расскажет о своей судьбе со сцены

Художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев репетирует пьесу Ноэла Коуарда "Сенная лихорадка" в переводе Дины Додиной. Премьера спектакля “Апельсины & лимоны” с Верой Алентовой в главной роли состоится 9-10 февраля 2017 года и приурочена к ее юбилею.

Спектакли пройдут 16 февраля, 21 февраля, 02 марта, 26 марта и 30 марта. А 21 февраля во время исполнения роли в “Апельсины & лимоны” Вера Валентиновна встретит свой день рождения – вместе со зрителями и коллегами, выйдя на сцену родного Театра имени Пушкина в роли талантливой актрисы Джудит, которая не мыслит своей жизни без театра. Что может быть лучше такого подарка Театру для актрисы?

"Сенная лихорадка", по которой ставится спектакль “Апельсины & лимоны” – классическая английская пьеса, написанная Ноэлом Коуардом в 1925 году. С самого первого дня премьеры она имела оглушительный успех в Лондоне и до сих пор является одной из самых популярных английских пьес. Ее всегда играет именитая артистка, звезда – не боясь ассоциаций с собственной судьбой. Помимо того, что роль бенефисная, она еще и очень любопытная, интересная по задачам – сыграть актрису, вышедшую на пенсию, но не желающую прекращать играть и все вокруг себя превращающую в театр – она живет в своем, особом мире, где грань между реальностью и творческой фантазией иногда не видна. В этом есть особый интерес и для актрисы, и для зрителей: попытаться понять, что в исполнении сыграно, а что передано из личного опыта.

Возрастная категория 16+, цена билетов от 500 рублей.