Андрей Воробьев объявил об открытии в августе благоустроенного лесопарка во Фрязине

Поплавская грубо унизила Пугачеву Тесты Умер муж певицы Натали Игры Сонник

Топ новостей недели

"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фотоМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандаломПродажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезниПисательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни

Лента новостей

Среда 2 августа

16:30"Неадекватное поведение": Рудковская раздула конфликт с детьми 14:23Королева о конфликтах в семье: Бывают шероховатости 13:34Подруга Меган Маркл раскрыла детали скандала с Викторией Бекхэм 11:00"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным 09:40Штурм сбила спесь с высокомерной Пугачевой: Эту накладку надо убрать 08:38Бузова с обезьяной, а Басков со свиньей: фото артистов и животных 08:04Орех пекан: верный друг в борьбе с ожирением 06:06Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем? 04:12"Таких за версту видишь": 10 признаков маньяка-убийцы 02:03Хотел обустроить участок, а влип в уголовное дело: вмешалась полиция 00:01Сочи подождет: где лучше отдохнуть в августе 23:50Турэксперт посоветовал бронировать гостиницу в день заселения для экономии 23:40Терапевт: Холодный арбуз может вызвать ангину 23:30Скончался автор песни "Стоят девчонки" Александр Колкер 23:15В Москве женщина с ребенком на самокате врезалась в курьера 22:00В Москве задержали действовавших в фальшивых пунктах обмена валют мошенников 20:00Народного артиста Юрия Назарова госпитализировали в Москве после падения в метро 18:00"Нужно было спасать дочь": Успенская откровенно рассказала предысторию конфликта с хирургом Хайдаровым 16:30"Просто смешно": Вера Брежнева оконфузилась на публике 16:00"Нужен только ради денег": почему Егору Криду не везет в любви 14:14Виктор Логинов из "Счастливы вместе" раскрыл свой главный страх 13:53"Суд назначил наказание": рэпер Оксимирон* снова поплатился за нарушение закона 13:18Муцениеце показала поклонникам Пизу 11:01Женщина-мечта: Климова в коротких шортах возбудила народ 09:26"В 14 лет случайно": Савичева откровенно о судьбоносном опыте 08:35Море слез: звезда сериала "Эйфория" скончалась в 25 лет 08:03Ну и козел! Рогатый попал на видео в неожиданном месте 06:05Квартира посуточно или на длительный срок? Как сдать жилье выгодно 04:10Почему жена изменяет: 5 насущных причин 02:05Стрижка волос: гороскоп на август 2023 года по лунному календарю 00:22Как спастись от жары в квартире 00:013 совета от ясновидящей: как преодолеть препятствия 22:49Как обезопасить себя в период "голубой" Луны 22:32В Екатеринбурге трехлетний ребенок выпал с балкона девятого этажа 22:17В Ростовской области ребенок утонул в бассейне у дома 22:07В Чертаново задержали четырех подозреваемых в изнасиловании 21:55В Терлецком лесопарке в Москве заметили краснокнижного жука 21:03Житель Челябинска 14 лет держал в подвале женщину и издевался над ней 19:54Подключили к ИВЛ после остановки сердца: что случилось с Ириной Мирошниченко 18:13Волочкова похвасталась своей грудью: Красивая, сексуальная, упругая 16:35Психиатр рассказал о затяжной депрессии покойного мужа певицы Натали 13:08"Машину закрутило и отбросило": дочь актера Папанова попала в ДТП 11:03Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2023 года 10:58Готовь шубу летом: погода в России пугающе изменится 09:51"Лучше налом": за концерт Орбакайте в России требуют 5 млн рублей 08:57Россияне погрязли в долгах за ЖКУ из-за снижения доходов 06:08Отекают ноги в жару: что делать 04:38Косметолог оценила значение процедур красоты для победительницы конкурса "Мисс Москва 2023" 02:33Невролог назвал опасное последствие депрессии 00:395 главных правил удачных покупок на распродаже
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Андрей Воробьев объявил об открытии в августе благоустроенного лесопарка во Фрязине

Андрей Воробьев объявил об открытии в августе благоустроенного лесопарка во Фрязине
121

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход благоустройства и встретился с предпринимателями, которые планируют открыть бизнес в лесопарке.

«Сегодня мы заканчиваем благоустройство, которое в конце августа уже будет радовать каждого жителя Фрязина. И озеленение, и все, что касается творчества, детских площадок, здесь на высшем уровне. Туалеты, камеры безопасности – это тоже очень важно. Очень надеемся, что жители оценят обновленный парк. У нас большая программа – всего будет 50 парков в лесу. Сейчас их уже 20», – заявил он.

Лесопарк во Фрязине претерпевает капитальный ремонт в рамках действующей с 2021 года в Подмосковье программы «Парки в лесу». Готовность объекта составляет 61%, к концу августа он будет полностью обновлен.

В лесопарке оборудуют пешеходные и велосипедные дорожки, лыжные маршруты, детские игровые площадки, зоны для тренировок, а также событийную площадь со сценой и амфитеатром. Всю территорию дополнительно озеленят.

Предприниматели также активно включаются в развитие парка и планируют открыть здесь различные бизнесы – прокат велотехники и детских электромашин, кафе и фудтраки.

Губернатор выразил поддержку предпринимателям и подчеркнул важность создания комфортной и современной среды для отдыха горожан.

Кроме того, в этом году также планируется благоустройство зоны отдыха на площади Победы и улице Комсомольской во Фрязино. Оно будет включать обновление пешеходных дорожек, установку освещения, скамеек и камер видеонаблюдения для безопасного прогулок в любое время суток. Работы планируется завершить к октябрю.

2 августа 2023, 15:42
Губернатор. Благоустройство лесопарка во Фрязино. Встреча с бизнесом. Фото: Сергей Хакимов

Андрей Воробьев объявил о запуске конкурсов по мерам поддержки для социальных и молодых предпринимателей Подмосковья

Андрей Воробьев объявил о запуске конкурсов по мерам поддержки для социальных и молодых предпринимателей Подмосковья
Конкурсы стартуют с 1 августа и предоставляют возможность получить субсидии до 85% затрат на сумму до 2 млн рублей для социальных предпринимателей, а также до 3 млн рублей для субъектов МСП, связанных с детскими центрами. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Кроме того, предприниматели могут рассчитывать на гранты, покрывающие до 75% затрат или субсидию до 500 тысяч рублей для социального бизнеса и предпринимателей в возрасте до 25 лет, добавили в пресс-службе.

Андрей Воробьев обсудил с молодыми активистами проекты по развитию Подмосковья

Андрей Воробьев обсудил с молодыми активистами проекты по развитию Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с представителями молодежных организаций в Люберцах. Во встрече поучаствовали волонтеры, директора ресурсных и социально-культурных центров, студенческие отряды и движения, молодые депутаты, а также представители муниципальных администраций.В ходе разговора обсуждались проекты и инициативы, а также актуальные вопросы, волнующие молодое поколение. Воробьев выразил признание и благодарность молодым активистам за их увлеченность и вклад в общественную жизнь региона. "В Московской области более 2 миллионов молодых людей, и мы должны с ними разговаривать на одном языке.

В подмосковном Домодедове после благоустройства открыли парк "Взлет"

В подмосковном Домодедове после благоустройства открыли парк "Взлет"
После работ по благоустройству состоялось торжественное открытие парка "Взлет" в подмосковном Домодедове. Парк представляет современную и просторную зону отдыха, созданную с учетом интересов всех возрастных групп, и включает пляж, дорожки для прогулок, спортивную зону и детские площадки. В рамках проекта также обновили территорию спортклуба «Авиатор» – тут созданы дополнительные площадки для занятий спортом, говорится в сообщении пресс-службы Министерства благоустройства Московской области.

В Балашихе прошел первый региональный форум Комитета семей воинов Отечества Московской области

В Балашихе прошел первый региональный форум Комитета семей воинов Отечества Московской области
Участие в форуме приняли руководители штабов КСВО из всех городских округов Подмосковья. На мероприятии обсуждались вопросы текущей работы организации, меры поддержки военнослужащих и их семей, а также представлены успешные практики, реализованные в муниципалитетах. Организацию форума поддержало министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что формирование регионального отделения КСВО в Подмосковье является важной задачей, которая направлена на объединение усилий всех сторон, помогающих военнослужащим и их семьям.

Команда "Патриоты Подмосковья" впервые заняла призовое место на Всероссийской военно-спортивной игре "Победа"

Команда "Патриоты Подмосковья" впервые заняла призовое место на Всероссийской военно-спортивной игре "Победа"
В рамках торжественной церемонии, прошедшей в КВЦ "Патриот", были награждены победители и призеры общекомандного зачета Всероссийской военно-спортивной игры "Победа". Финальный этап соревнований собрал около тысячи молодых спортсменов из различных регионов России. За честь "Патриотов Подмосковья" выступали 10 юношей и девушек. Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе, приветствуя участников от лица губернатора Воробьева, выразила радость, что Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» проходила на родной земле в Подмосковье.

Выбор читателей

02/08Срд"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным 01/08Втр"Просто смешно": Вера Брежнева оконфузилась на публике 01/08Втр"Нужно было спасать дочь": Успенская откровенно рассказала предысторию конфликта с хирургом Хайдаровым 31/07ПндПодключили к ИВЛ после остановки сердца: что случилось с Ириной Мирошниченко 01/08ВтрЖенщина-мечта: Климова в коротких шортах возбудила народ 02/08СрдШтурм сбила спесь с высокомерной Пугачевой: Эту накладку надо убрать