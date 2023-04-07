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Пятница 7 апреля

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Мэрия Анапы требует снести здания коттеджного поселка "Златоград"

Мэрия Анапы требует снести здания коттеджного поселка "Златоград"
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Продолжаются разбирательства по поводу строительства в селе Варваровка под Анапой коттеджного поселка "Златоград". В администрации города-курорта называют дома незаконными объектами и требуют их демонтировать.

Анапский районный суд принял от мэрии девять исков о сносе жилых зданий поселка "Златоград". В городской администрации заявили, что суд удовлетворил уже шесть требований о сносе объектов, сообщило издание "Коммерсант".

Еще три дела находятся в стадии рассмотрения. После вступления решений суда в законную силу собственники коттеджей будут обязаны их демонтировать.

Причиной стало строительство домов на землях сельскохозяйственных угодий. Здания возводились с 2014 года, когда участки имели вид разрешенного использования – садово-дачное хозяйство, пишет РБК.

"На этой территории строительство капитальных объектов не предусмотрено. Эти объекты возводятся и возводились без оформления разрешительной документации в установленном порядке", – заявил уже в мае 2022 года главный специалист отдела муниципального земельного контроля управления муниципального контроля администрации Анапы Виктор Давыдов.

Земли перевели в эту категорию в 2014 году по заявлению собственника участка. Позже прокуратура организовала проверку и потребовала отменить постановление о смене вида разрешенного пользования.

Мэрия Анапы выполнила требование надзорного ведомства. В 2020-2021 годах землям в селе Варваровка вернули статус сельскохозяйственных.

Осенью 2022 года администрация города-курорта выиграла судебные разбирательства о строительстве на этом участке жилых домов. Суд признал здания самовольными строениями и потребовал их демонтировать.

В суде установили, что спорный участок расположен в зоне сельскохозяйственного производства. Размещение объектов индивидуального жилищного строительства на этой территории не предусмотрено, сказано в решении.

"Согласно сведениям управления архитектуры и градостроительства администрации Анапы разрешение на возведение объектов капитального строительства на указанных земельных участках отсутствует", – говорится в документе.

По шести искам суд постановил снести постройки в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу. С собственников будут взыскивать неустойку в сумме 20 тысяч рублей ежедневно до исполнения постановления суда, сообщили в администрации города-курорта Анапа.

7 апреля 2023, 14:42
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Globallookpress.com

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