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Вторник 25 апреля

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"Дело нужно делать сразу": Пригожин прокомментировал сообщения о невыплате компенсаций пострадавшим в теракте петербуржцам

"Дело нужно делать сразу": Пригожин прокомментировал сообщения о невыплате компенсаций пострадавшим в теракте петербуржцам
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Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал сообщения в СМИ и телеграм-каналах о якобы невыплаченных компенсациях губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что, когда есть настрой делать дело, его делают сразу.

В СМИ и телеграм-каналах появились сообщения, что не все пострадавшие при теракте 2 апреля на Университетской набережной получили обещанные градоначальником выплаты. Пригожин обвинил градоначальника в создании "бюрократической машины".

"Когда ты нацелен на то, чтобы делать дело — ты делаешь его сразу. А бюрократическая машина, которую создал Беглов и который ее так тщательно развивает, она не нацелена на то, чтобы выполнить обязательства перед людьми. Она нацелена на то, чтобы набить себе карманы. Поэтому оплаты люди и не получили", — передает слова предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее Беглов пообещал направить выплаты всем пострадавшим при взрыве в кафе.

25 апреля 2023, 11:58
Евгений Пригожин: Фото: издание "Век"
Пресс-служба компании "Конкорд"✓ Надежный источник

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