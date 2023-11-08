Более 1,1 миллиона детей в Московской области прошли профосмотры

Феномен певца SHAMAN подняли на смех Тесты Пугачевой предрекли развод с мужем-иноагентом Игры Сонник

Топ новостей недели

Господи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку ПугачевойГосподи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой Долго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявленияДолго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявления Тайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана ЛободаТайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле

Лента новостей

Среда 8 ноября

17:28Киркоров поразил россиян экстремальной худобой 17:27Пугачева успела записать новый альбом в России: где ждать концерт? 16:30"Я лучше других": Орлова дала взбучку россиянам 16:01"Мы прекратим этим заниматься": 54-летняя Сурганова назвала время ухода со сцены 15:30"Посадить в тюрьму": мать-одиночка Галич задумала план мести 14:40Живущая в Израиле экс-солистка "Фабрики" Савельева продолжит зарабатывать в России 14:10Орбакайте грозит полный крах после ухода Пугачевой 14:04Иноагенту Моргенштерну вынесли вердикт после громких слов о родине 13:20Такие обречены: почему Прилучный и Муцениеце разрушили семью 13:08Испугался Джоли: Брэд Питт странно себя повел на публике 12:37Заслуга жены: 31-летний SHAMAN похвастался детьми 12:14Нож в спину: Садальский с лихвой отплатил Пугачевой за визит в Россию 11:53С пересадкой в Стамбуле: Кристина Асмус с дочерью улетели в Европу 11:46У мамы рак, а папа трудяга: маленькую дочь Заворотнюк показали как есть 11:12Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж 10:05Вернувшийся из Сен-Тропе известный актер объявил о "сбежавших" звездах 09:47Срочно: не стало звезды фильма "Джентльмены удачи" 08:58Где шрамы от Хайдарова? После скандала Успенская впервые обнажилась 08:41Болезнь свалила с ног: Николай Носков не смог выйти на сцену 08:31Идеально: 57-летняя Наталья Штурм откровенно высказалась о фигуре 08:21"Тебя вырывают из меня": Меган Фокс обратилась к потерянному малышу 08:03ТОП-5 рисков в пластических операциях 06:27Популярный напиток из магазина помогает предотвратить цирроз печени: и вот что это 04:14В школах могут вернуть предмет по основам семейных отношений 02:03Гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября для всех знаков зодиака 00:04Об этом не принято говорить, но хочется знать: топ операций элитных моделей 23:16Бородина c ужасом рассказала о деменции известного артиста: Как все это страшно 22:22Опасно для жизни: поклонники обратившейся к косметологу Волочковой бьют тревогу 21:41Молодая жена Прилучного попрощалась с близким человеком 21:39Не смог сдержаться от возмущения: избалованный роскошью Лазарев устроил скандал 21:05"Чувствуете себя человеком?": Волочкову крепко приложили после шпагата на кухонном столе 19:54Семье погибшего в ДТП по вине Ефремова ничего не досталось 19:52Совсем непростой: известный актер влез в конфликт Петрова и Асмус 18:26Орлова решила заработать на надоедливых бывших ухажерах 18:22Пожаловавшийся на здоровье Дроздов госпитализирован 17:22Гузеева прилюдно расплакалась из-за бывшего мужа 16:22В жестких условиях и без связи: Седокова объявилась после тяжелых испытаний 15:25Бывшая Шаляпина раскрыла секрет на миллион 15:15Киркоров, SHAMAN и Лорак: обнародованы имена всех участников "Песни года" 15:01Хочу вернуться: иноагент Моргенштерн* сравнил дом с жирной продавщицей 14:56Не хуже Пугачевой: как удачно переехать на ПМЖ за границу 14:06"Спеть за другую страну": феномен певца SHAMAN подняли на смех 13:56Самый дешевый костюм: почему Успенская так одевается 12:34Гульнувшая на вечеринке Собчак заговорила о сексе с Моргенштерном* 12:11Вот это предательство: Гузеева на Первом канале ляпнула сгоряча 12:00Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему 11:38Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку 11:00Потолстела и платья малы: певица Слава меняется на глазах 10:50Его уничтожат: озвучен срок для певца SHAMAN 10:40Знаменитый артист свалился в обморок на сцене после получения повестки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Более 1,1 миллиона детей в Московской области прошли профосмотры

Более 1,1 миллиона детей в Московской области прошли профосмотры
95

С начала года в рамках регулярных профилактических осмотров, проводимых в Московской области, более 1,1 миллиона детей прошли медицинские осмотры. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

«Один из наших приоритетов в работе – забота о здоровье детского населения Московской области. Всего с начала года профосмотры в регионе прошли уже свыше 1,1 млн детей», – подчеркнула Стригункова.

Кроме того, такие мероприятия не только помогают выявить потенциальные заболевания и риски для детей, но и устанавливают категории их здоровья, пояснила Стригункова.

Следует отметить, что после осмотра педиатр в режиме онлайн заносит заключение о состоянии здоровья ребенка в ЕМИАС и родители могут просматривать эти данные в электронных медицинских картах своих детей.

8 ноября 2023, 16:13
Фото пресс-службы министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье начался набор на контрактную службу в элитное воинское подразделение

В Подмосковье начался набор на контрактную службу в элитное воинское подразделение
Набор стартовал 1 ноября и будет продолжаться до 25 ноября. Каждый принятый контрактник получит общую выплату в размере 1 миллиона рублей, которая включает 195 тысяч рублей из федерального бюджета, 200 тысяч рублей из региональных средств и 605 тысяч рублей из специального фонда. Элитное подразделение, действующее в Московской области, предоставляет контрактникам доступ к опытным инструкторам, современному военному снаряжению и индивидуальной военной подготовке.

Минэнерго Подмосковья анонсировало появление в регионе газовых участковых

Минэнерго Подмосковья анонсировало появление в регионе газовых участковых
Со следующего года в Московской области изменится система обслуживания газового оборудования в жилых домах. Эксклюзивное право на ежегодное техническое обслуживание передадут "Мособлгазу", который назначит сотрудников – газовых участковых, ответственных за обслуживание квартир. Об изменениях объявило министерство энергетики Подмосковья. Жителей Московской области будут оповещать о дате технического обслуживания через различные коммуникационные каналы, и работу газовых участковых будут строго контролировать, отметили в министерстве энергетики.

Жители Подмосковья купили более полумиллиона билетов по "Пушкинской карте"

Жители Подмосковья купили более полумиллиона билетов по "Пушкинской карте"
С начала действия программы в Московской области продали 513 тысяч билетов на культурные мероприятия, из них более 263 тысяч билетов жители региона купили в этом году. Об этом заявили в министерстве культуры и туризма Подмосковья. «Начиная с 2021 года, жители Подмосковья приобрели по «Пушкинской карте» билеты на сумму 395 миллионов рублей.

В больницы Московской области поступило более 150 единиц оборудования для реабилитации

В больницы Московской области поступило более 150 единиц оборудования для реабилитации
С начала года по нацпроекту "Здравоохранение" и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в больницы региона поступило более 150 единиц реабилитационного оборудования. Об этом сообщила первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова. «В этом году реабилитацию в наших стационарах прошли более 11 тыс.

Воробьев рассказал об инструментах поддержки бизнеса в Подмосковье

Воробьев рассказал об инструментах поддержки бизнеса в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что региональный инвестпортал создает для малого и среднего бизнеса Подмосковья благоприятные условия для развития, дает доступ к индустриальным паркам, разным программам поддержки и дополнительной помощи. «С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения.

Выбор читателей

07/11ВтрКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему 07/11ВтрРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку 07/11ВтрБородина c ужасом рассказала о деменции известного артиста: Как все это страшно 06/11ПндПоцелуи со сцены: Гузеева пошла ва-банк с мужчиной у всех на виду 07/11ВтрЕго уничтожат: озвучен срок для певца SHAMAN 07/11ВтрВот это предательство: Гузеева на Первом канале ляпнула сгоряча