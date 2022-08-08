В Сочи турист погиб от удара молнии

В Сочи погиб 47-летний житель города Уфы. Это произошло в результате поражения туриста молнией.
По данным RT, трагедия случилась 7 августа во время пешего спуска в районе горного хребта Аибга. Обстоятельства выясняются.
В Сочи погиб 47-летний житель города Уфы. Это произошло в результате поражения туриста молнией.
По данным RT, трагедия случилась 7 августа во время пешего спуска в районе горного хребта Аибга. Обстоятельства выясняются.
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