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Регионы

В Сочи турист погиб от удара молнии

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В Сочи погиб 47-летний житель города Уфы. Это произошло в результате поражения туриста молнией.

По данным RT, трагедия случилась 7 августа во время пешего спуска в районе горного хребта Аибга. Обстоятельства выясняются.

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Автор: 8 августа 2022, 14:38 Источник: RT ✓ Надежный источник

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