Под Свердловском из-за сильного ливня вода унесла пешеходный мост

Жители Урала столкнулись с серьезными трудностями из-за ливней. Стало известно, что в Свердловской области реки вышли из берегов.
Из-за этого в Верхней Салде вода унесла пешеходный мост. Судя по комментариям в социальных сетях, местные жители уже смирились с потерей переправы. Также рядом с городом были подтоплены два летних лагеря, передает "Царьград".
Популярные темы форума
Критические дни не регулярные
Наталья вернулась
Сделала вакцину теперь плохо
Прямая линия с Путиным
Измена из-за алкоголя
Когда уже можно будет улететь в Европу?
Не известно Подробнее о лотки бетонные водоотводные купить