В Казани мужчина угрожает взорвать гранату

С тревожного дела началось для сотрудников полиции Казани 25 июня. В одной из квартир дома №77 по улице Рихарда Зорге на юго-востоке города заперся местный житель, передает RT. Этот факт не привлек бы к себе никакого внимания, если бы мужчина не стал бы угрожать взорвать гранату. На место стягиваются экстренные службы и специалисты по решению подобных проблем. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.