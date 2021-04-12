Под Москвой нашли снаряд времен Войны

Вечером 11 апреля в деревне Шишково в Волоколамском городском округе был обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, передает "Радио 1". Сообщается, что угрозы для жизни окружающих он не представляет. Спасатели заберут и уничтожат его уже 13 апреля, до этого времени вокруг находки выставлена охрана.
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