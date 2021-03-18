В квартире под Москвой нашли мертвым школьника

В квартире в одном из домов подмосковной Балашихи было обнаружено тело 13-летнего подростка, передает "Радио 1". Сообщается, что перед смертью школьник поссорился с матерью. Обстоятельства и причины жуткой трагедии теперь предстоит выяснить сотрудникам прокуратуры.
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