Задержан бывший глава МВД Ингушетии

Российские правоохранительные органы с апреля 2019 года разыскивали Ахмеда Погорова, некогда возглавлявшего министерство внутренних дел Ингушетии. В вину ему ставится насилие в отношении представителей власти, которое произошло на одном из митингов в регионе. Спустя два года бывшего чиновника задержали, передает "Царьград". Сообщается, что будучи в розыске все это время он жил у себя дома. Теперь экс-глава МВД Ингушетии находится в СИЗО.
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