В Москве нашли снаряды времен Великой Отечественной войны

В российской столице зафиксирован инцидент. По данным, которые распространяются по российским телеграм-каналам, в Москве были найдены три снаряда времен Великой Отечественной войны.
Сообщается, что место оцеплено. В работе задействованы саперы.
В российской столице зафиксирован инцидент. По данным, которые распространяются по российским телеграм-каналам, в Москве были найдены три снаряда времен Великой Отечественной войны.
Сообщается, что место оцеплено. В работе задействованы саперы.
Такую вульгарщину давно не видели
Поклонники и соседи обеспокоены
Артисту крепко досталось
Ксения тяжело переживала утрату
Популярные темы форума
А у вас есть вторая половинка?
Сын " сошёл с ума "
Беда! Не могу подобрать себе царицу. Не шучу. Подскажите где и искать. Прошу подойти к теме серьёзно. Спасибо
Дети играют.
Подруга увела парня
Хамы водители
Кажется я влюбилась ....
Тошнит от бомжей
Что за поселок Янтарный???
Как в голодные времена