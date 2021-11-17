В Красноярске на складе магазина на рабочего рухнули стеллажи с алкоголем

В Красноярске пострадал рабочий магазинного склада. Уточняется, что на мужчину рухнули стеллажи с алкоголем.
Рабочий был госпитализирован с переломами, передает Mash. Обстоятельства инцидента выясняются.
В Красноярске пострадал рабочий магазинного склада. Уточняется, что на мужчину рухнули стеллажи с алкоголем.
Рабочий был госпитализирован с переломами, передает Mash. Обстоятельства инцидента выясняются.
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