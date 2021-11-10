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Академии "Маяк" "Росатома" присвоили имя академика Сахарова

Академии "Маяк" "Росатома" присвоили имя академика Сахарова

Церемония присвоения академии "Маяк" "Росатома" имени выдающегося ученого Андрея Сахарова стала завершением празднования столетия физика в Нижнем Новгороде. Мероприятие состоялось 10 ноября при поддержке государственной корпорации "Росатом".
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В Нижегородской области проводились важнейшие для нашей страны исследования в области атомной промышленности. Над передовыми технологиями работал выдающийся физик-ядерщик, академик Андрей Сахаров.

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Ученый принимал участие в создании термоядерного оружия, ставшего основой глобального ядерного равновесия. В то же время он выступал за разоружение и был лауреатом Нобелевской премии мира.

Присвоение академии "Маяк" имени Сахарова состоялось во Всемирный день науки за мир и развитие. В церемонии приняли участие президент Российской академии наук Александр Сергеев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и внучка академика Марина Сахарова-Либерман.

Сергеев напомнил, что в 2021 году празднуется 100-летие ученого. По его словам, инициативу присвоить академии имя Сахарова выдвинул "Росатом". Идею сразу поддержали в руководстве страны и оргкомитете празднования.

"Это свидетельствует о том, что в нашей стране все — и ученые, и обычные люди, и руководство страны — имеют общее единое отношение к Андрею Дмитриевичу. Это человек, который в значительной степени способствовал созданию отечественной атомной отрасли, щита обороноспособности страны. Сахаров, безусловно, был визионером, он понимал и готовил будущее. Академия "Маяк" — это тоже взгляд в будущее", – сказал президент РАН.

Гендиректор "Росатома" выразил глубокое уважение к личности Сахарова и его заслугам перед страной. Достижения академика внесли решающий вклад в укрепление обороноспособности и безопасности СССР и России, дали мощный импульс развитию советского Атомного проекта, сказал Лихачев.

"В знак нашего глубокого уважения к заслугам этого замечательного человека мы выступили с инициативой присвоения имени академика Сахарова новому образовательно-культурному центру Росатома в Нижнем Новгороде — Академии "Маяк", — подчеркнул гендиректор "Росатома".

Академик Андрей Сахаров. Фото: Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард / Фотохроника ТАСС

Внучка именитого ученого напомнила, что благодаря ему был изучен метод получения сверхсильных магнитных полей, идея токамака, используемого в управляемом термоядерном синтезе, и идея ионного катализа – основа нового направления физики. Она выразила надежду, что "Маяк" поможет раскрыть новые таланты.

Губернатор Никитин назвал академию уникальным проектом. "Маяк" станет площадкой для проведения мероприятий с использованием передовых технологий и интерактивных зон со свободным посещением, местом развития культурно-образовательных проектов, в том числе затрагивающих атомную отрасль", — сообщил глава региона.

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Фото: rosatom.ru
Автор: 10 ноября 2021, 20:05

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