В Челябинской области полицейский открыл стрельбу по машине с пьяным водителем за рулем

В Чебаркуле произошел серьезный инцидент. Уточняется, что полицейскому пришлось открыл огонь по автомобилю, в котором находился злоумышленник.
По данным "Ura.ru", водитель машины был в состоянии алкогольного опьянения. Стоит отметить, что гражданин не реагировал на требование правоохранителей остановиться.
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