В Наро-Фоминске заблокированному в машине ребенку потребовалась помощь спасателей

В Наро-Фоминске произошел серьезный инцидент. Уточняется, что спасателям пришлось спасать маленького ребенка, который оказался заблокирован в машине.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", экспертам понадобилось всего несколько минут, чтобы освободить малыша. В результате случившегося ребенок не пострадал.
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