В Одинцово у мужчины украли технику на сумму 255 тысяч рублей

В Одинцово неизвестные обокрали гражданина. Уточняется, что из жилища россиянина вынесли технику на сумму 255 тысяч рублей.
Подозреваемый уже задержан, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Им оказался приезжий среднего возраста.
В Одинцово неизвестные обокрали гражданина. Уточняется, что из жилища россиянина вынесли технику на сумму 255 тысяч рублей.
Подозреваемый уже задержан, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Им оказался приезжий среднего возраста.
Откровенное интервью лица "второй кнопки"
Модель поужинала с отцом рэпера
Как живет знаменитая актриса
Фото "взорвало" Сеть
Популярные темы форума
А почему полёты боевой авиации США над Украиной должны снизить напряжённость?
Хочешь жить? Не выходи замуж
Как вы относитесь к паре Ваперия и Пригожин?
Валентина имя для дочки
Верите в женскую дружбу?
Мужики перевелись
Крым Украинский
Сочи это Россия
Вы когда-нибудь скидывали кому то свои голые фото?
Кфс или Макдоналдс ?