В Ленинградской области у реки нашли части расчлененного тела

Под Санкт-Петербургом местные жители столкнулись со страшной находкой. Уточняется, что у реки нашли части расчлененного трупа.
По данным RT, сейчас на месте разбираются специалисты. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело.
Под Санкт-Петербургом местные жители столкнулись со страшной находкой. Уточняется, что у реки нашли части расчлененного трупа.
По данным RT, сейчас на месте разбираются специалисты. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело.
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