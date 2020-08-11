В челябинской колонии нашли труп

На территории производственной зоны исправительной колонии №21 в Каслинском районе Челябинской области было обнаружено тело 41-летнего осужденного, передает URA.ru. Мужчина был отправлен за решетку за наркоторговлю.
В региональном управлении Следственного комитета отметили, что при осмотре места происшествия признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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