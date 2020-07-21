В Тюмени из-за задымления эвакуировали посетителей торгового центра

В Тюмени посетителей ТЦ "Магеллан" пришлось эвакуировать из-за задымления. По данным СМИ, на тот момент в здании находилось около двух тысяч человек.
Позже выяснилось, что причиной задымления стала сгоревшая на электроплите еда. На данный момент о пострадавших не сообщается, пишет "Ura.ru".
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