В Казани при пожаре в жилом доме погиб мужчина

В Казани в одном и жилых домов произошел пожар. Несколько десятков человек самостоятельно покинули здание, остальных вывели спасатели.
По данным сайта "Комсомольская правда", при ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело мужчины. Обстоятельства ЧП выясняются.
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