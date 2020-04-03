В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

В Уфе местный житель нарушил режим самоизоляции. Полицейские задержали его во время прогулки в общественном месте. Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей.
Ранее глава Башкирии подписал указ об обязательной самоизоляции. Теперь на улицу можно выйти только случае крайней необходимости – на работу, в магазин или аптеку, сообщает ToDayNews Ufa.
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