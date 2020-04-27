Под Петербургом повар кафе избил пьяного посетителя

Вечером 26 апреля в городе Кудрово повар бистро набросился на пьяного посетителя. Инцидент произошел в кафе на Европейском проспекте, сообщает газета "Петербургский дневник".
По предварительной версии, между работником заведения и клиентом случился конфликт. Повар несколько раз ударил оппонента. Пострадавший вызвал медиков. Подробности выясняются.
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