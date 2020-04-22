В Карелии ребенка унесло на льдине в открытое море

В карельском городе Кемь произошло страшное ЧП. Десятилетнего ребенка начало уносить на льдине в открытое море.
По данным сайта "Комсомольская правда", мальчик играл с друзьями без присмотра взрослых на льду. В определенный момент откололся кусок, на котором находился один из ребят. Ребенка стало уносить в Белое море. Очевидцы происходившего оперативно вызвали спасателей, благодаря чему школьника удалось спасти. Теперь правоохранители проводят проверку по факту случившегося, поскольку во время режима самоизоляции все дети должны находиться дома.
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