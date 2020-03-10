Под Челябинском психически больной мужчина избил сторожа

Психически больной мужчина избил женщину-сторожа школы в Уйском районе Челябинской области. Злоумышленник устроил скандал, утверждая, что во время дежурства пенсионерки что-то пропало.
По данным РИА ФАН, мужчина несколько раз ударил вахтершу и пнул ногой. Женщина получила сотрясение мозга. Она сообщила об инциденте в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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