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Жители Подмосковья могут остаться без ТПУ

Жители Подмосковья могут остаться без ТПУ "Химки-2"

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Строительство крупного транспортно-пересадочного узла в подмосковных Химках оказалось под угрозой срыва. АО "Химки-Молжаниново" пытается оспорить собственность государства на участок для будущего ТПУ. В компании утверждают, что так нужный жителям крупного города транспортный узел возведут на земле, украденной при содействии бывшей местной чиновницы.
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Химки – один из крупнейших городов Подмосковья с населением почти 300 тысяч человек. Поблизости расположено еще несколько больших районов, включая 250-тысячный московский Зеленоград.

Это одно из самых загруженных направлений столичной агломерации. Запуск платной трассы Москва – Санкт-Петербург мало повлиял на транспортную ситуацию в этих местах. Химкам нужны новые пересадочные узлы с возможностью быстро и комфортно добираться до столицы.

Разгрузить общественный транспорт и дороги города призван ТПУ "Химки-2". Это один из приоритетных проектов для губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Транспортный узел планируется возвести к 2022 году на участке в четыре гектара в районе 23 километра Ленинградского шоссе. Здесь построят новую железнодорожную станцию, автовокзал, организуют крупную перехватывающую парковку. В будущем ТПУ станет частью третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) от Зеленограда до Раменского.

Новый ТПУ очень ждут местные жители, но сейчас проект оказался под угрозой срыва. Судьбу участка для будущего транспортного узла обсуждали в рамках судебных слушаний по делу экс-главы Химкинского земельного комитета Марины Дунюшиной. Следствие считает, что она поспособствовала хищению этого участка.

Потерпевшим выступает бывший КСХП "Химки", сейчас – АО "Химки-Молжаниново". На днях бывший главный юрист компании Евгений Кисляков дал показания в Дорогомиловском суде Москвы. В КСХП считают, что у них украли более 20 гектаров земли, включая тот самый участок в четыре гектара – сейчас это собственность Московской области.

Участок в 20,88 гектара принадлежал КСХП до 1993 года. Тогда власти изъяли его и передали в аренду компании IKEA. Спустя пять лет шведы захотели построить транспортную развязку к своему ТЦ "Мега". Объект открыли в 2005 году в присутствии тогдашнего губернатора области Бориса Громова. СМИ широко освещали событие.

Спустя еще три года IKEA возвела два бизнес центра по 14 этажей. Затем участок разделели на две части: 16 гектаров в 2011 году выкупила шведская компания. А четыре гектара с мостом через Ленинградское шоссе государство оставило за собой. В 2015 году Московская область утвердила проект планировки транспортного узла "Химки-2" на этом участке.

В 2011 году АО "Химки-Молжаниново" предъявило претензии к IKEA по поводу участка, проиграло дело в арбитражном суде, после чего обратилось в полицию. АО полагает, что у них украли землю.

В суде по делу Дунюшиной юрист КСХП "Химки" Кисляков утверждал, что речь идет о 20 гектарах. Но не смог четко объяснить, почему последние девять лет КСХП интересовалось судьбой и предъявляло иски только относительно 16 гектаров IKEA.

По ходу судебного заседания Кислякова поставили в известность, что на участке в четыре гектара планируется строительство важного для области ТПУ. В ответ он не исключил, что в КСХП могут предъявить претензии и на него.

Если суд вынесет обвинительный приговор, планы по строительству ТПУ "Химки-2" повиснут в воздухе, а так необходимый жителям транспортный узел может остаться лишь на бумаге. В таком случае судьба построенного на этом участке виадука тоже будет под вопросом. Не исключено, что в КСХП потребуют снести транспортный объект.

Автор: 1 декабря 2020, 17:00

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