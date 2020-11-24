Участники акции "Сохраним лес" высадили 40 млн деревьев

Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Гроба на сцене театра не будет: Сухорукова похоронят в родном Орехово-Зуеве
"Бессовестная зажравшаяся хамка": требующую скидок и льгот Воробей погнали в шею
"Прекратите себя так вести": Дибров опозорил Шпицу на глазах у миллионов
Плюнувший на похороны Джигарханяна сын прилетел к мертвому отцу
партнеры
Вторник
24 ноября
Лента новостей
15:35
Роспотребнадзор: Вакцинация не защищает человека от встречи с COVID-19
15:33
Лежала и пищала: обколотую Мороз засняли под кайфом
15:33
Проект нового федерального бюджета прошел второе чтение в Думе
15:32
Семенович врезала Шепелеву за Фриске: Вначале она была счастлива, а потом...
15:29
Мошенники обманом выманили у жительницы Подмосковья 350 тысяч рублей
15:28
Обидчиков сына Рудковской сдали полиции за мерзкую ложь
15:15
Вертинская едва не покончила с собой из-за романа Кончаловского
15:12
"Люблю тебя!": Малинин откровенно об отношениях с балериной
15:05
Кинул через плечо: Джиган за секунды отправил обнаглевшего Тимати в нокдаун на ринге
14:56
Школьница родила ребенка во время опорожнения на унитазе
14:37
Есть погибший: на северо-западе Москвы столкнулись две машины
14:31
Алибасов намерен отсудить квартиру у Федосеевой-Шукшиной ради будущего ребенка
14:23
"Просто скройся": Лопес шокировала поклонников внешним видом
14:22
"Десятилетия одно и то же": Антонов выступил с критикой традиционных "голубых огоньков"
14:16
"О боже, Катя со своим прибором": кто массирует пятую точку Ренаты Литвиновой
13:57
Попова прогнозирует ежегодное возвращение коронавируса в Россию
13:56
Добровинский нанес травму защищающему Ефремова Джигурде: Напишу заявление в полицию
13:48
Мать Тимати ответила на травлю из-за плохого воспитания сына
13:47
В детском саду Томска воспитанников заставляли мыть унитазы
13:47
Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
13:43
Российский депутат: Приход Байдена сулит Лукашенко большие проблемы
13:31
"За идиотов держат": Лолита осталась без денег в затопленной квартире в Болгарии
13:18
Как россияне отнеслись к увеличению налога для богатых
13:15
"Других кандидатур не вижу": Цымбалюк-Романовская о своем возвращении в созданный Джигарханяном театр
13:06
В Минздраве заявили о массовом появлении психических заболеваний у россиян
13:05
Коллеги молятся за онкобольную Заворотнюк: Всегда будет особенным человеком
13:04
Когда в России начнется вакцинация от коронавируса
12:46
Беременная невеста Алибасова довела Федосееву-Шукшину до приступа: Начинает печь в груди
12:45
Кудрявцева спровоцировала волну критики в адрес Бузовой: Человек-бревно
12:42
Всем подряд давать нельзя: Кравец запретили вливать в себя замороженную сперму Джигарханяна
12:34
Байдену посоветовали не связываться с Украиной: Это ловушка
12:30
В Петербурге пенсионерка обматерила и напала на полицейского из-за маски
12:20
"В больших и сильных парнях я вижу этих мальчиков": Эрнст рассказала о прощении мужчин
12:07
В Киеве умоляют Путина спасти Зеленского – политолог
12:01
"Очень обострился конфликт": Хазанов откровенно о проблемах с любимым партнером
11:42
Сын рассказал о зверствах Конкина на всю страну
11:39
Россиян призвали отказаться от важной новогодней традиции
11:29
Что убитая горем вдова положила в гроб к Джигарханяну
11:28
Известный французский ресторан в Москве сделал ставку на русский стиль
11:24
"У нас существовал сговор": Андреева откровенно об отношениях с Бондарчуком
11:23
"Сломалась морально": дочь певицы Славы пережила страшное
11:22
Королева Великобритании Елизавета II занялась торговлей алкоголем в 94 года
10:49
Илон Маск побил Билла Гейтса
10:45
Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил 24,3 тысячи
10:33
"У тебя были цыгане в роду?": народ не может сдержать смех из-за изменившегося Галкина
10:32
"Я с диким визгом вскакиваю": дочь Заворотнюк рассказала о потере самообладания
10:18
Политолог заявил о скором поражении Лукашенко: Путин не захочет его спасать
10:01
Билан и Цискаридзе переругались из-за Пугачевой на съемках шоу
09:38
Подцепил заразу: юный партнер Кравец оказался инфицированным
09:31
"Он меня бил ногами!": беременная любовница Алибасова показала травмы после нападения его сына
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог: Многовекторность Лукашенко доведет его до Гааги
"Я их левой сиськой всех выкормил": народ высмеял известные высказывания Лукашенко
Стало известно о разговоре Тихановской с представителем Кремля
"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна
"Одиноких омоновцев окружают и начинают бить": политолог о большой удаче протестующих в Минске
Названа цель визита Лаврова к Лукашенко: Почтальон Путина
Регионы
Участники акции

Участники акции "Сохраним лес" высадили 40 млн деревьев

Фото: сохранимлес.рф
В рамках масштабной акции "Сохраним лес" в России высажено 40 миллионов деревьев. К мероприятию присоединились все 85 регионов.
прочитано 180 раз

Акция "Сохраним лес" прошла во второй раз. Она стала ответом на лесные пожары.

Несмотря на связанные с пандемией ограничения, к мероприятию присоединились все субъекты Федерации. "В прошлом году было высажено 37 миллионов деревьев, в этом мы достигли 40 миллионов", – отметил замминистра природных ресурсов и экологии – глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.

В прошлом году в акции участвовало более трех миллионов человек. В этом году коронавирус внес коррективы. Крупные мероприятие с большим числом людей отменили. Тем не менее в высадке деревьев участвовали свыше миллиона человек, включая волонтеров и сотрудников лесничеств.

Лидером по количеству высаженных деревьев стала Ленинградская область – около четырех миллионов. В Тюменской области появилось 3,5 миллиона новых саженцев, в Алтайском крае – 3,2 миллиона, в Белгородской области – 2,2 млн.

В рамках акции регионы решали и локальные задачи. Так, в Ханты-Мансийском АО высадили кедры на месте лесных пожаров 2012 года. Почву подготовили в 2018 году.

В Астраханской области высадили тамарикс, который позволит избежать опустынивания и эрозии почв. В Мордовии лиственницы и ели появились на месте разрушительного урагана.

Акция "Сохраним лес" продолжается в южных регионах. 27 ноября в Крыму пройдет финальное мероприятие: участники высадят более восьми тысяч саженцев дуба.

К акции могут присоединиться все желающие. Подробную информацию можно получить на сайте сохранимлес.рф.

Акцию инициировали Минприроды, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общество охраны природы. Их поддержала "Молодежка ОНФ".

Автор: 24 ноября 2020, 14:34

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Российский депутат: Приход Байдена сулит Лукашенко большие проблемы
Байдену посоветовали не связываться с Украиной: Это ловушка
В Киеве умоляют Путина спасти Зеленского – политолог
"Одиноких омоновцев окружают и начинают бить": политолог о большой удаче протестующих в Минске

Шоу-бизнес

Лежала и пищала: обколотую Мороз засняли под кайфом
Семенович врезала Шепелеву за Фриске: Вначале она была счастлива, а потом...
Обидчиков сына Рудковской сдали полиции за мерзкую ложь
Вертинская едва не покончила с собой из-за романа Кончаловского

Проишествия

Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

Алибасов намерен отсудить квартиру у Федосеевой-Шукшиной ради будущего ребенка

Помощник раскрыл планы продюсера

Шоу-бизнес

"Других кандидатур не вижу": Цымбалюк-Романовская о своем возвращении в созданный Джигарханяном театр

Готова ли пианистка взять бразды правления в свои руки
Шоу-бизнес

Коллеги молятся за онкобольную Заворотнюк: Всегда будет особенным человеком

Друзья беспокоятся за актрису
Шоу-бизнес

Всем подряд давать нельзя: Кравец запретили вливать в себя замороженную сперму Джигарханяна

Планы певицы летят под откос

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жаль спортсменку: Ягудин распек Плющенко за провал Трусовой
Нет прощения: на российских футболистов вылили ушат помоев после матча с Сербией
"Садистское наслаждение": почему против опозорившегося Дзюбы развернулась травля
"Она выглядит дурочкой": Дзюба разводится с женой

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+