Под Москвой подростки издевались над 80-летними пенсионерками

Жительница подмосковного Протвино стала свидетельницей того, как трое 12-летних подростков издевались над пенсионерками. Инцидент произошел возле подъезда жилого дома.
Двое хулиганов катались на велосипедах, а третий просто бегал с ними. Юные злоумышленники ездили по ногам 80-летних женщин, смеялись и плевались в пенсионерок. Пенсионерки были настолько беззащитными, что даже не смогли уйти в другое место. Местные жители не стали заявлять о случившемся в полицию, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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