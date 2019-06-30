Еще в одном сибирском городе ввели режим ЧС из-за затопления

Власти сибирского Канска ввели чрезвычайный режим в городе в связи с сильным паводком. Об этом написал в своем Instagram мэр города Андрей Берсенев, уточнив, что вода в местной реке поднялась до уровня 439 сантиметров.
По последним данным, в зоне затопления оказались 117 дач, 59 придомовых территорий. в районах индивидуальной жилой застройки, 58 человек были эвакуированы. Ранее в Иркутской области была проведена эвакуация города Тулуна, количество пострадавших в результате стихии уточняется.
Артиста заметили в Юрмале
Поклонницы без ума от новых фотографий певца
Актер не планировал умирать
Юрий Лоза прокомментировал историю с отравлением
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему хохлушкам нельзя верить...
Восхищаюсь Д. Трампом!..
Марина Хлебникова похудела и постарела
Сестры Хачатурян
Как вам презик Зеленский?
Барановская
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
муж не разрешает худеть
Родители выдают замуж
Маленький член
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Сколько можно прожить без секса?
Большие соски что делать?
хочу попробовать с МЖМ
Когда пьяный поднимает руку
Хочу быть содержанкой
Переспать за машину?
Надоело быть любовницей
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Оливковое или подсолнечное?
Соврала про возраст
Как попросить справку перед сексом?
В следующий раз платишь ты
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
Начальница уволила из-за ревности
Подруга выходит замуж за моего брата
Пукаю
ягоды во время диеты