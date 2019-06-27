Самолет Ан-24 врезался в здание после аварийной посадки: есть погибшие

Утром 27 июня пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска на севере Бурятии. В результате происшествия лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в здание очистных сооружений и загорелся.

По предварительным данным, погибли два пилота, еще семь человек пострадали, передает Russia Today. Предположительно, экипаж решился на экстренную посадку после того, как у Ан-24 отказал один из двигателей. На месте случившегося работают сотрудники МЧС и врачи, по факту аварии проводится проверка, сообщает РИА ФАН.