Под Москвой посетителей магазина шокировал черный козел

Пенсионерка из Павловского Посада удивила посетителей "Пятерочки". Женщина пришла за покупками вместе с черным козлом.
Примечательно, что по правилам бабушка должна была оставить животное на улице. "Хоть на специальном значке при входе перечеркнута только собака, он распространяет свое действие практически на всех животных", – заявили в торговой сети. Однако сотрудники магазина не стали перечить пенсионерке и позволили ей и ее спутнику спокойно сделать покупки, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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