"Единая Россия" представила народную карту Севастополя
Жители города могут сфотографировать и разместить на интерактивной карте любое проблемное место: разбитую дорогу, сломанную скамейку, неправильно размещенную рекламу, не работающий уличный фонарь… Узнать обо всех проблемах можно в режиме онлайн прямо со своего смартфона. Устранением недостатков займется ответственный депутат-единоросс.
Вся собранная информация о проблемах в оперативном порядке будет передаваться представителям исполнительной и законодательной власти, сообщил секретарь Севастопольского регионального отделения партии, депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
"На карте необходимо отметить проблемную точку, добавив ее описание. Сервис автоматически аккумулирует загруженные материалы и отправляет их модератору. После чего проблемы и материалы к ним поступают депутатам фракции "Единой России" в муниципалитетах города для формирования обращений в исполнительные органы власти", – пояснил парламентарий.
Напомним, что народную карту в конце февраля представили секретарю генсовета "Единой России" Андрею Турчаку во время его рабочей поездки в Севастополь. Политик назвал ее "площадкой, на которой каждый севастополец, не отрывая руки от своего смартфона, смог бы поделиться своей проблемой и не остаться без внимания исполнительной власти".
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