"Единая Россия" представила народную карту Севастополя

В Сети появилась народная карта проблем Севастополя. Проект запустила "Единая Россия".

Жители города могут сфотографировать и разместить на интерактивной карте любое проблемное место: разбитую дорогу, сломанную скамейку, неправильно размещенную рекламу, не работающий уличный фонарь… Узнать обо всех проблемах можно в режиме онлайн прямо со своего смартфона. Устранением недостатков займется ответственный депутат-единоросс.

Вся собранная информация о проблемах в оперативном порядке будет передаваться представителям исполнительной и законодательной власти, сообщил секретарь Севастопольского регионального отделения партии, депутат Госдумы Дмитрий Саблин.





"На карте необходимо отметить проблемную точку, добавив ее описание. Сервис автоматически аккумулирует загруженные материалы и отправляет их модератору. После чего проблемы и материалы к ним поступают депутатам фракции "Единой России" в муниципалитетах города для формирования обращений в исполнительные органы власти", – пояснил парламентарий.





Напомним, что народную карту в конце февраля представили секретарю генсовета "Единой России" Андрею Турчаку во время его рабочей поездки в Севастополь. Политик назвал ее "площадкой, на которой каждый севастополец, не отрывая руки от своего смартфона, смог бы поделиться своей проблемой и не остаться без внимания исполнительной власти".