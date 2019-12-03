На Урале невменяемый извращенец вымогал у ребенка 400 тысяч

Житель Челябинской области склонял интернет-знакомую к сексу, после чего потребовал у несовершеннолетней солидной денежной суммы. Злоумышленника ждет суд.
Когда девочка занесла извращенца в черный список в соцсети, он начал угрожать потерпевшей по телефону. "Он стал склонять ее вступить с ним в половую связь путем угроз и шантажа. Говорил, что разместит про нее плохую информацию в интернете, опозорит ее перед знакомыми и друзьями", – приводит поступившую информацию Ura.ru. Экспертиза признала задержанного невменяемым. Гособвинение настаивает на отправке мужчины на принудительное лечение в психбольницу.
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