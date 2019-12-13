Отравились газом: под Мурманском погибли трое рыбаков

В Мурманской области трое рыбаков отравились газом. Тела мужчин обнаружили в палатке недалеко от трассы "Лотта", сообщает FlashNord.
По предварительной версии, рыбаки перед сном отапливали палатку при помощи шланга от газового баллона. В какой-то момент они отключили горелку, но газ продолжил поступать. Трое мужчин задохнулись во сне.
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