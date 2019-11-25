В Екатеринбурге беременная женщина избила и ограбила бабушку-ветерана

94-летнюю бабушку-ветерана из Екатеринбурга избили и ограбили две женщины. Одна из злоумышленниц оказалась беременной.
По данным телеграм-канала Hue, напали на старушку в ее собственной квартире. Связали, угрожали ножом. Чтобы оставили в живых, бабушка отдала налетчицам все свои накопления – 30 тысяч рублей. Когда женщины наконец ушли, старушка сама распуталась и обратилась в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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