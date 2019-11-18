В Петербурге неизвестный изнасиловал воспитанницу детдома

В Санкт-Петербурге в гостинице на Выборгском шоссе неизвестный мужчина надругался над воспитанницей детского дома. По данным ИА "Невские новости", о преступлении девочка рассказала сама.
Отмечается, что незнакомец сначала напал на подростка, а затем сел в иномарку и скрылся с места событий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет газета "Петербургский дневник".
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