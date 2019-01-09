"Пляски на костях": россиян возмутили спекуляции вокруг взрыва в Магнитогорске

Дом в Магнитогорске, поврежденный в результате взрыва бытового газа, сносить не будут. Петицию против такого решения, под которой собирают подписи в Сети некие активисты, власти назвали "плясками на костях".

С официальным заявлением по поводу судьбы аварийного дома выступил губернатор Челябинской области. Борис Дубровский подчеркнул, что решение не сносить здание принято по результатам технической экспертизы.

Дубровский напомнил, что специалисты советовали освободить пятый и шестой подъезды на время работы тяжелой техники. Эта рекомендация была реализована – людям предоставили жилье. Проживание в остальных подъездах эксперты признали безопасным.

Упомянул губернатор и петицию, которая появилась на платформе Change.org. Ее авторы требуют демонтировать и расселить дом. "Кто-то пытается плясать на костях – другого слова я применить не могу. Начинают собирать какие-то подписи, говорят, что кулуарно принимаются какие-то решения по поводу безопасности проживания в этом доме", – приводит слова Дубровского РИА ФАН.

31 декабря в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске взорвался газ. Обрушились перекрытия в одном из подъездов. Под обломками погибли 39 человек. После расчистки завалов, 6 января, власти объявили, что проведена экспертиза. Специалисты установили, что несущие конструкции дома не получили повреждений.

Ранее сообщалось, что мошенники пытались нажиться на трагедии в Магнитогорске. Дельцы публиковали в Сети счета, предлагая переводить на них деньги. Они утверждали, что средства будут направлены на помощь пострадавшим при взрыве в Магнитогорске.