Число погибших в Магнитогорске достигло 16 человек

В Магнитогорске, где после взрыва бытового газа в жилом доме на проспекте Карла Маркса обрушился подъезд, продолжаются разборы завалов. Под обломками находят новых жертв ужасной трагедии, произошедшей в канун Нового года. Согласно данным МЧС, число погибших увеличилось до 16 человек, передает telegram-канал "Говорит Москва". Судьба еще 25 человек остается неизвестной.
Стоит ли и дальше ориентироваться на молодежь
Спусковым крючком для рассуждений сетевых сплетников стала эротичная фотография актрисы
Американка приковала к себе внимание всего мира
Юморист оказался инфицирован бывшей женой