В Крыму объявили о вымирании животных

После выбросов на одном из предприятий в городе Армянск на севере Крыма начали сбрасывать листву и гибнуть деревья. Теперь местные жители сообщают о вымирании животных и птиц.

Пользователи Сети начали делиться жуткими фото. На одном из кадров заметны высыпания на шее ребенка, на других – мертвый кот и птица. Более того, местные жители жалуются на недомогание, тошноту и головную боль. В данный момент работа предприятия приостановлена, пишет newizv.ru.