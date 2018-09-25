В Перми пенсионеру грозит 5 лет тюрьмы из-за сына-наркомана

Ветерану труда в Перми, которого приговорили к году лишения свободы условно за культивирование на огороде мака, грозит новое наказание. Пытаясь выгородить сына-наркомана, он ввел в заблуждение общественность и суд.
На этот раз 64-летний Игорь Трошев может лишиться свободы на срок до пяти лет. Ранее сообщалось, что в огороде у пенсионера нашли около 500 кустов опийного мака. На суде Трошев утверждал, что семена растения попали в землю случайно, передает НСН.
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