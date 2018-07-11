Крымский мост прочитал Dni.Ru и затрясся от смеха

После открытия Крымского моста народ разделился на два лагеря – одни восхищаются новой трассой, другие хают ее, считая небезопасной. В одном из материалов Dni.Ru собрали все слухи о мосте и его якобы уязвимости. Эта новость дошла до пресс-службы сооружения, и на публикацию в своем Twitter-аккаунте ответил сам Крымский мост.
"Трясусь я разве что от смеха, читая такие #крымскиймост_мифы :)", – говорится в сообщении.
Трясусь я разве что от смеха, читая такие #крымскиймост_мифы :) https://t.co/19vmhqOsnx— Крымский мост (@Krymsky_bridge) 11 июля 2018 г.
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