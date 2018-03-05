Водитель увез сбитую девочку в торговый центр

Видеокамеры наружного наблюдения, установленные на пересечении улиц Боровая и Халтурина в Петрозаводске, сняли, как автомобиль "Волга" сбил девочку, перебегавшую дорогу. Водитель вышел из машины, посадил пострадавшую к себе и увез.

Удалось установить, что после ДТП мужчина отвез девочку в торговый центр "Лотос Плаза", передает телеканал "360". Об этом попросила она сама. В аварии девочка не пострадала.