Последствия смертельной аварии под Москвой сняли на видео

Утром 5 марта на 52-м километре Ярославского шоссе в Московской области столкнулись такси марки Hyundai с грузовой "Газелью". В результате ДТП пассажир легковушки погиб, еще один человек пострадал, передает телеканал "360".

Обстоятельства аварии устанавливаются. Очевидцы сняли последствия столкновения на видео.