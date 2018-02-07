С какой скоростью Крым мчится к материковой России
Крымский полуостров приближается к материку со скоростью три сантиметра в год. Установить скорость позволила специальная система, которая прогнозирует процессы, происходящие с тектоническими плитами.
"У нас есть возможность получить ответ, какие объекты двигаются. Это позволяет нам определить, что происходит с тектоническими плитами и объектами, находящимися в тектонических регионах. Крым движется в сторону России со скоростью более 32 миллиметров в год. Это было нами определено и измерено", – рассказал доктор физико-математических наук Александр Вольвач.
Замдиректора Крымской обсерватории привел уточненные данные на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе. В 2016-м астрофизики утверждали, что Крым движется в сторону материковой России со скоростью 2,9 миллиметра в год.
Зима в Долине привидений. #Крым pic.twitter.com/fyBmcxPrbr— Крымский берег (@Sdombrovsk) 5 февраля 2018 г.
Как писали Dni.Ru, Верховная рада Украины зарегистрировала призыв фракции "Народный фронт" помешать организации выборов президента России на территории полуострова Крым. Члены объединения просят о помощи мировое сообщество.
Согласно проекту постановления, предлагается признать, что намерение Кремля провести 18 марта выборы президента России в "оккупированном" Крыму "является нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта".
Если Рада примет документ, парламент Украины призовет международное сообщество не допустить выборы президента России в Крыму и не признавать их результаты. Напомним, власти Незалежной точно так же не признали выборы в Госдуму России в 2016 году, однако российские депутаты этого не заметили.
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