С какой скоростью Крым мчится к материковой России

Крым сольется с материком. Ученые вычислили скорость, с которой полуостров уверенно движется к континентальной части России.

Крымский полуостров приближается к материку со скоростью три сантиметра в год. Установить скорость позволила специальная система, которая прогнозирует процессы, происходящие с тектоническими плитами.

"У нас есть возможность получить ответ, какие объекты двигаются. Это позволяет нам определить, что происходит с тектоническими плитами и объектами, находящимися в тектонических регионах. Крым движется в сторону России со скоростью более 32 миллиметров в год. Это было нами определено и измерено", – рассказал доктор физико-математических наук Александр Вольвач.

Замдиректора Крымской обсерватории привел уточненные данные на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе. В 2016-м астрофизики утверждали, что Крым движется в сторону материковой России со скоростью 2,9 миллиметра в год.

Как писали Dni.Ru, Верховная рада Украины зарегистрировала призыв фракции "Народный фронт" помешать организации выборов президента России на территории полуострова Крым. Члены объединения просят о помощи мировое сообщество.

Согласно проекту постановления, предлагается признать, что намерение Кремля провести 18 марта выборы президента России в "оккупированном" Крыму "является нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта".

Если Рада примет документ, парламент Украины призовет международное сообщество не допустить выборы президента России в Крыму и не признавать их результаты. Напомним, власти Незалежной точно так же не признали выборы в Госдуму России в 2016 году, однако российские депутаты этого не заметили.

