Российский школьник выпил три бутылки водки и умер

В деревне Гудково Красноярского края 16-летний подросток умер после пирушки с друзьями. Как установили следователи, 23 февраля юноша вместе с двумя 14-летними товарищами выпил литр водки, после чего купил еще бутылку, которую опустошил один, пишет "Газета.ru". Приятели довели пьяного школьника до дома, а на следующее утро его обнаружили мертвым.