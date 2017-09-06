Активисты выявили экологических нарушений на 130 млрд рублей

На проходящей в Улан-Удэ Межрегиональной экологической конференции ОНФ подвели итоги работы Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса, созданного в рамках движения. Как рассказал координатор проекта, депутат Госдумы Владимир Гутенев, за два года его работы были получены тысячи жалоб на состояние окружающей среды.



"Нами было выявлено экологических нарушений на общую сумму более 130 миллиардов рублей, спасено от вырубок более 300 тысяч гектаров леса, сохранено около 85 особо охраняемых природных территорий", - рассказал он. Кроме того, по словам Гутенева, было заведено более 200 административных и уголовных дел по фактам нарушения экологического законодательства.

При участии активистов Фронта были разработаны два федеральных законопроекта. Один из них усиливает ответственность за некачественное лесовосстановление, второй – регламентирует создание зеленых щитов вокруг городов. Кроме того, разработаны десятки предложений, направленных на решение экологических проблем.

Нынешняя экологическая конференция, как и три предыдущие, поможет сформировать предложения по улучшению экологической ситуации в России. По итогам работы будет сформирован доклад президенту. Также в конце года состоится большой экологический форум.