Наевшийся клубники мужчина умер в Подмосковье

В подмосковном Наро-Фоминске 56-летний мужчина скончался от отправления. Перед смертью он с домашними ел клубнику. Жена и 25-летний сын погибшего доставлены в реанимацию, передает ТАСС.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления токсического вещества. По некоторым данным, причиной гибели мужчины и критического состояния членов его семьи могло стать отравление газом. Также рассматривается версия пищевого отравления.