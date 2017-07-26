В Перми работница банка обокрала пенсионера

Суд признал жительницу Пермского края виновной по статье "Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения", передает URA.RU. Ей назначено наказание в виде 110 часов обязательных работ. Кроме того, пермячка обязана возместить нанесенный потерпевшему ущерб.

Само преступление произошло еще в декабре 2015 года. Тогда работница банка в Перми списала со счета клиента-пенсионера 11 тысяч рублей. Чтобы скрыть преступление, она распечатала расходный кассовый ордер и отдала его на подпись потерпевшему. Однако эта хитрость не спасла ее от уголовного преследования и судебного разбирательства.